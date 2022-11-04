В Японии отреагировали на единогласное решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"
Японский министр Нисимура: Токио приветствует решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"
В Токио приветствуют решение акционеров консорциума Sodeco, который имеет долю в 30% в "Сахалине-1", сохранить участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию. Такое заявление сделал министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.
"На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии [принять долю в новом российском операторе проекта]", — приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что данное решение по важному проекту "Сахалин-1" было принято единогласно. Нисимура пообещал, что Япония продолжит принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором. По словам министра, соответствующее уведомление о принятии решения по поводу доли в проекте должно быть подано, согласно требованиям РФ, в течение месяца к моменту учреждения нового оператора.
"После того как до 11 ноября будет подано заявление о согласии, российская сторона будет принимать решение [относительно его удовлетворения]", — добавил Нисимура.
Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее стало известно, что американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1", так как танкеры "Совкомфлота" под санкциями, а затем заявила о полном уходе из России. 31 октября стало известно о решении Японии остаться в проекте.
ТАСС / Александр Семёнов