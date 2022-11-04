В Японии отреагировали на единогласное решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"

В Токио приветствуют решение акционеров консорциума Sodeco, который имеет долю в 30% в "Сахалине-1", сохранить участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию. Такое заявление сделал министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

"На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии [принять долю в новом российском операторе проекта]", — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что данное решение по важному проекту "Сахалин-1" было принято единогласно. Нисимура пообещал, что Япония продолжит принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором. По словам министра, соответствующее уведомление о принятии решения по поводу доли в проекте должно быть подано, согласно требованиям РФ, в течение месяца к моменту учреждения нового оператора.