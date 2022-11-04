НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 10:50

В Японии отреагировали на единогласное решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"

Японский министр Нисимура: Токио приветствует решение Sodeco остаться в "Сахалине-1"

В Токио приветствуют решение акционеров консорциума Sodeco, который имеет долю в 30% в "Сахалине-1", сохранить участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию. Такое заявление сделал министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

"На основе согласия акционеров было принято решение о подаче заявления о согласии [принять долю в новом российском операторе проекта]", — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что данное решение по важному проекту "Сахалин-1" было принято единогласно. Нисимура пообещал, что Япония продолжит принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором. По словам министра, соответствующее уведомление о принятии решения по поводу доли в проекте должно быть подано, согласно требованиям РФ, в течение месяца к моменту учреждения нового оператора.

"После того как до 11 ноября будет подано заявление о согласии, российская сторона будет принимать решение [относительно его удовлетворения]", — добавил Нисимура.

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

В Японии объяснили значимость проекта "Сахалин-1"

Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ, согласно которому всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору. Позднее стало известно, что американская компания Exxon отказалась отгружать нефть на проекте "Сахалин-1", так как танкеры "Совкомфлота" под санкциями, а затем заявила о полном уходе из России. 31 октября стало известно о решении Японии остаться в проекте.

Обложка ©

ТАСС / Александр Семёнов

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров