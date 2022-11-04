Собака стала приёмной мамой льву и вожаком для двух тигриц в иркутском зоопарке

В иркутском зоопарке лабрадор Эльза заменила мать трёхлапому львёнку Фортису. Так получилось, что породистая собака, ещё будучи щенком, полтора года назад стала присматривать за хищником, которому пришлось ампутировать заднюю лапу после травмы при рождении. Сначала лабрадор и львёнок играли, спали и ели, как друзья, а со временем собака стала проявлять материнские чувства к Фортису. Сейчас "сынок" Эльзы заметно перерос её, однако лидером в семье остаётся по-прежнему она.

Кормление необычной "котопсовой" банды из Иркутского зоопарка. Видео © LIFE

Чуть позже в зоосаде случилось пополнение: из Владивостока привезли тигрицу Лаванду и её сестру Лиану, так как они отказывались расставаться. Их подселили к Фортису и Эльзе. Шло время, и котята стали внушительными хищниками, но субординация и безусловное подчинение тигров и льва "мамке" по сей день остаются нерушимыми.

"Эльза считает себя матерью только для своего львёнка любимого, для тигрят она просто строгий воспитатель, и никаких вольностей по отношению к себе или Фортису она им не позволяет. То есть он должен вовремя покушать, он не должен быть ни в коем случае никем покусан, Эльза его всячески оберегает, и они вот такие у нас неразлучные", — рассказала директор зоопарка Людмила Ивушкина в беседе с Лайфом.







Сейчас "котопсовая" банда по-прежнему живёт вместе. Любопытно, что порядок среди тигров наводит именно Эльза. Удивительно видеть, как гордые хищники пытаются осторожно поднять лапу на собаку, но тут же получают по усатой морде. Так и живут.