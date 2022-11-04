Расторгуев, Басков и другие звёзды сняли видео ко Дню народного единства на песню SHAMAN

Российские артисты выпустили ко Дню народного единства клип на песню "Встанем" артиста SHAMAN. Композиция посвящена всем бойцам, которые в разные времена спасали Родину от врага.

Российские исполнители выпустили клип "Встанем". Видео © "ВКонтакте" / SHAMAN

В записи приняли участие Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Ая (группа "Город 312"), Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов, Александр Скляр, SHAMAN (Ярослав Дронов) и продюсерский центр Игоря Матвиенко при поддержке Российской музыкальной ассоциации.

"Россия неоднократно сталкивалась с угрозами национальному суверенитету. Отстоять безопасность и мирное небо над нашими головами удавалось только благодаря мужеству и стойкости наших солдат. Так было во время Великой Отечественной войны, так будет и впредь", — рассказали авторы проекта.

Для создания клипа использовали кадры боевых действий специальной военной операции и видео с открытия восстановленного мемориала Донбасса — обелиска на Саур-Могиле.