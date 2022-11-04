Шольц объяснил, почему поехал в Пекин без Макрона

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его визит в Пекин был инаугурационным. Таким образом политик прокомментировал обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы посчитали правильным, что сначала должно состояться обсуждение [с глазу на глаз], прежде чем будут проводиться обычные правительственные консультации", — сказал Шольц, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Макрон, по данным Reuters, предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы "послать сигнал о единстве ЕС". Однако канцлер ФРГ, как утверждают источники агентства, отклонил предложение из Парижа.