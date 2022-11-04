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4 ноября, 17:54

Шольц объяснил, почему поехал в Пекин без Макрона

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что его визит в Пекин был инаугурационным. Таким образом политик прокомментировал обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы посчитали правильным, что сначала должно состояться обсуждение [с глазу на глаз], прежде чем будут проводиться обычные правительственные консультации", — сказал Шольц, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Макрон, по данным Reuters, предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы "послать сигнал о единстве ЕС". Однако канцлер ФРГ, как утверждают источники агентства, отклонил предложение из Парижа.

Le Figaro: Союзники раскритиковали Шольца из-за визита в Китай

Le Figaro: Союзники раскритиковали Шольца из-за визита в Китай

Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Цзиньпин подчеркнул, что Шольц стал первым европейским лидером, который прибыл в КНР после XX съезда Коммунистической партии Китая.

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Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова

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