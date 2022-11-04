Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области в честь Дня народного единства решили "вернуться к истокам" и сменили комплект боевой одежды на национальные костюмы XIX – начала XX века. Об этом сообщает агентство "Тульская служба новостей".

На фотографиях представлена реплика женского праздничного сарафанного комплекса села Болото Белевского района, села Ханино Суворовского района, а также мужской русский народный костюм.









