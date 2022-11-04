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4 ноября, 17:41

Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области в честь Дня народного единства решили "вернуться к истокам" и сменили комплект боевой одежды на национальные костюмы XIX – начала XX века. Об этом сообщает агентство "Тульская служба новостей".

На фотографиях представлена реплика женского праздничного сарафанного комплекса села Болото Белевского района, села Ханино Суворовского района, а также мужской русский народный костюм.

  • Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
    Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
  • Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
    Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
  • Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
    Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
  • Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
    Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
  • Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей
    Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей

Тульские спасатели сменили боевики на русские костюмы в честь Дня народного единства. Фото © Тульская служба новостей

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Центр Хабаровска украсили патриотическими граффити ко Дню народного единства

Центр Хабаровска украсили патриотическими граффити ко Дню народного единства

Ранее Лайф сообщал, что в ДНР в День народного единства прошла акция "Россия в красках". Все участники мероприятия в качестве приза получили брендированные шевроны общественного движения "Донецкая Республика", а юным патриотам достались детские развивающие подарки.

Обложка ©

Тульская служба новостей

Наталья Исакова

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