Власти Херсонской области заявили об отсутствии новых ограничений для жителей

Никаких дополнительных ограничений для жителей Херсона не вводится, ситуация находится под контролем военных и полицейских. Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о введении круглосуточного комендантского часа в городе.

"В Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. 24/7 ведётся борьба с возможными провокациями", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

В Администрации Херсонской области журналистам также подтвердили, что дополнительных ограничений в регионе не вводили и не планируют вводить, комендантский час действует с 22:00 до 05:00.