Власти Херсонской области заявили об отсутствии новых ограничений для жителей
Никаких дополнительных ограничений для жителей Херсона не вводится, ситуация находится под контролем военных и полицейских. Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о введении круглосуточного комендантского часа в городе.
"В Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. 24/7 ведётся борьба с возможными провокациями", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.
В Администрации Херсонской области журналистам также подтвердили, что дополнительных ограничений в регионе не вводили и не планируют вводить, комендантский час действует с 22:00 до 05:00.
Ранее Стремоусов назвал некритичной ситуацию на линии фронта. Предпринимаемые ВСУ атаки отбиваются российскими военными, а линия обороны на данный момент держится, уточнил он.
ТАСС / Сергей Мальгавко