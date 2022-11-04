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4 ноября, 17:26

Власти Херсонской области заявили об отсутствии новых ограничений для жителей

Никаких дополнительных ограничений для жителей Херсона не вводится, ситуация находится под контролем военных и полицейских. Об этом заявил замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о введении круглосуточного комендантского часа в городе.

"В Херсоне нет никаких ограничений, которые ограничивают жизнь города. 24/7 ведётся борьба с возможными провокациями", — сказал он в видеообращении в телеграм-канале.

В Администрации Херсонской области журналистам также подтвердили, что дополнительных ограничений в регионе не вводили и не планируют вводить, комендантский час действует с 22:00 до 05:00.

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Ранее Стремоусов назвал некритичной ситуацию на линии фронта. Предпринимаемые ВСУ атаки отбиваются российскими военными, а линия обороны на данный момент держится, уточнил он.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова

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