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4 ноября, 17:16

Центр Хабаровска украсили патриотическими граффити ко Дню народного единства

Центр Хабаровска украсили патриотическими граффити ко Дню народного единства. Символично, что гигантское изображение в районе Волочаевской улицы демонстрирует воссоединение России с республиками Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областями.

Ко Дню народного единства центр Хабаровска украсили патриотическими граффити. Видео © Telegram / Хабаровск / Дальний Восток

На граффити Россия протягивает руку помощи своим новым регионам. Рисунок украшает надпись "Мы едины". Большая часть горожан, к слову, оценила задумку и похвалила новый арт-объект.

Депутат Матвейчев: Без народного единства не было бы победы над Наполеоном и Гитлером

Депутат Матвейчев: Без народного единства не было бы победы над Наполеоном и Гитлером

Ранее Лайф сообщал, что в ДНР в День народного единства прошла акция "Россия в красках". Все участники мероприятия в качестве приза получили брендированные шевроны общественного движения "Донецкая Республика", а самым юным патриотам достались детские развивающие подарки.

Обложка ©

VK / ЧП Хабаровск

Наталья Исакова

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