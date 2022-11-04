Центр Хабаровска украсили патриотическими граффити ко Дню народного единства. Символично, что гигантское изображение в районе Волочаевской улицы демонстрирует воссоединение России с республиками Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областями.

Ко Дню народного единства центр Хабаровска украсили патриотическими граффити. Видео © Telegram / Хабаровск / Дальний Восток

На граффити Россия протягивает руку помощи своим новым регионам. Рисунок украшает надпись "Мы едины". Большая часть горожан, к слову, оценила задумку и похвалила новый арт-объект.