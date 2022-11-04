Барбер рассказал, какие расчёски сделают только хуже волосам

Существует большое количество различных расчёсок, однако не все они одинаково воздействуют на кожу головы и волосы, хоть и преследуют одну и ту же цель. Так, лучше отказаться от металлических, деревянных и изготовленных из твёрдого некачественного пластика изделий. Об этом рассказал топ-барбер и директор ArtCraft barbershop Азамат Зархунов в беседе с "Газетой.ru".

"Они повреждают структуру волоса, травмируют кожу головы и способствуют накоплению статического электричества, из-за чего волос будет электризоваться", — пояснил он.

Зархунов также посоветовал отказаться от расчёсок, которые сложно мыть и дезинфицировать, ведь на таком бьюти-инструменте скапливаются пыль, клетки кожи и другие загрязнения. При выборе брашинга для укладки волос предпочтение стоит отдать изделиям с керамическим покрытием, так как металлические элементы при воздействии горячего воздуха могут нагреваться и травмировать волос.

"Кроме того, если вы покупаете расчёски известных проверенных брендов, выбирайте оригинальную продукцию, так как подделки, хоть и могут выглядеть идентично, чаще всего изготавливаются из менее качественных материалов, которые сильно способствуют понижению качества волос. К тому же они быстрее приходят в негодность", — подчеркнул специалист.

Барбер также напомнил, что на данный момент лучшими для ежедневного использования считаются расчёски с мягкими зубчиками, которые аккуратно распутывают волосы и не рвут их, а также не повреждают кожу головы и оказывают массажный эффект.