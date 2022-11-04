Названы ошибки, которые гарантированно убьют романтику в отношениях

Создательница системы тайм-менеджмента для женщин и мать 17 детей Валентина Красникова перечислила ошибки, которые гарантированно сведут на нет романтику в отношениях. В беседе с "Газетой.ru" в первую очередь эксперт обратила внимание на то, что за бесконечной бытовой рутиной женщины зачастую забывают ухаживать за собой и сами не замечают, как становятся "ворчливыми тётками в халатах".

"В постель ложится облако в безразмерной трикотажной ночнушке с голубыми рюшами. Кого вспоминает мужчина, когда видит жену в таком виде? Свою маму. Как можно хотеть собственную маму?<...> Притягательность и сексуальность в браке никто не отменял даже через много лет", — отметила специалист.

По словам Красниковой, ещё одна ошибка, из-за которой рушится доверие в отношениях — это то, что партнёры начинают критиковать друг друга по любому поводу, к примеру, из-за пустых трат. На самом же деле иногда стоит забывать об общем семейном бюджете и наслаждаться моментом. А вот считать деньги за подарки — это уже "последнее дело", подчеркнула эксперт. Также проблемы с романтикой в отношениях начинаются, когда женщина перекладывает ответственность за собственное счастье на мужчину. Однако, по мнению специалиста, дамам следует научиться быть счастливой без кого-либо. Это значит, что должно быть какое-то увлечение, дело, на которое можно опереться, чтобы идти вперёд.