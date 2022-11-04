Психолог рассказала, что поможет бороться с упадком сил осенью

Осенью люди страдают не только эмоционально, но и физически, поэтому бороться с упадком сил в это время помогает спорт. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила клинический психолог, бизнес-тренер, мастер коучинга международного уровня МСС ICF Мария Домброван.

По её словам, можно каждый час делать небольшие упражнения в течение пяти-десяти минут, например, приседания или махи руками. Это способствует разогреву тела и выработке гормонов радости, которые связаны с эмоциональным состоянием.

Эксперт добавила, что подсознание человека воспринимает осень как угасание. Из-за этого люди могут переедать, часто употреблять алкоголь и совершать ненужные покупки. Тем самым они пытаются скрыться от пугающей реальности, однако её изменить нельзя, подчеркнула Домброван. Специалист призвала принять действительность такой, какая она есть, и совладать с эмоциями.

"В Дании, где почти весь год осенняя погода, люди придумали понятие "хюгге": особая атмосфера и ощущения, связанные со счастьем. Отсюда знаменитый уютный стиль хюгге со свечами, пледами, свитерами и какао. Но хюгге заключается не столько в вещах, сколько в атмосфере покоя и безмятежности", — отметила Домброван.

Она заключила, что у каждого эта атмосфера может выглядеть по-разному. Психолог посоветовала окружить себя тем, что вызывает уютные чувства.