Машины "поплыли": В Сочи после залпового ливня дороги превратились в реки

В Сочи сотрудники дорожной службы из-за залпового ливня экстренно перекрыли участок федеральной трассы А-147 Адлер – Весёлое.

Почти полностью затопило объездную дорогу в Адлере. Видео @ Telegram / Сочи Онлайн

"Из-за залпового ливня, выпавшего в южной части Сочи, сотрудниками ГИБДД экстренно перекрыто движение на участке Адлер – Весёлое федеральной трассы А-147. Ливень может переместиться в другие части Сочи. Всем необходимо соблюдать осторожность", — предупреждает пресс-служба ФКУ "Черноморье".

На откачку воды отрядили три единицы спецтехники, оборудованные насосами. При этом подъём воды в реках не фиксировался, подтоплений жилых домов не было, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По крайней мере, жалоб от владельцев домов и автомобилей не поступало. За вечер 4 ноября (с 20:00 до 22:00) выпало 56 миллиметров осадков.

Синоптики прогнозируют в Сочи сильные ливни до середины ночи. Местная мэрия сообщает о переводе городских служб в усиленный режим работы.