В России за год резко подскочила популярность одного гаджета

Россияне сметают с полок электротоваров смарт-колонки. За первые девять месяцев 2022 года их продажи в среднем выросли на 80% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 1,35 млн штук. Так, в сети одного из операторов связи покупки увеличились на 25%, в "Ситилинке" — на 85%, а на маркетплейсе Ozon за первые полгода продали таких гаджетов больше на 70% год к году.

"Объём российского рынка смарт-колонок в деньгах по итогам трёх кварталов превысил 11 млрд рублей, что уже близко по продажам к традиционным категориям бытовой техники, например утюгам: их продажи составили 12,5 млрд рублей. Категория умной аудиотехники имеет потенциал и для дальнейшего роста за счёт аудитории", — цитирует газета "Известия" руководителя бизнес-юнита "Развлечения и гаджеты" "М.Видео-Эльдорадо" Сергея Сухорукова.

Этот гаджет стал едва ли не единственной категорией бытовой техники и электроники, продажи в которой выросли в этом году. Рынок ноутбуков, к примеру, сократился примерно на треть, на столько же — смартфонов.

"Интерес к умным колонкам объясним: количество развлечений сократилось в принципе. Стали менее доступны путешествия, сузился репертуар традиционных и онлайн-кинотеатров. Люди ищут новые эмоции и электронные игрушки, в том числе колонки", — подчёркивают эксперты.