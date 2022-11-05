"Что, так сложно?": Пьяная украинская блогерша обматерила полицию за отказ брать взятку

Блогерша из Днепра Яна Соколова пожаловалась подписчикам в соцсети на полицейских в Полтаве. По её словам, они отказались от взятки и оформили на её водителя протокол за езду в пьяном виде. Автомобиль остановили у одного из увеселительных заведений города.

Блогерша из Днепра пожаловалась на отказавшихся от взятки полицейских. Видео © Telegram-канал / Политика страны

"Моего водителя решили ... на бабки. Я не понимаю, как в таком маленьком городе невозможно найти компромисса... Пожалуйста, люди будем добрее. Ну неужели так сложно взять эту десятку на карман? Мне просто это не понятно", — сказала блогерша в своём публичном монологе.

Девушка признала, что они с водителем были пьяны, тест на устройстве показал 0,3 промилле в крови. Был составлен протокол по ст.130 КУоАП, и авто отправили на штрафплощадку. В своём спиче девушка посетовала, что до этого ей всегда удавалось со всеми договориться, причём полюбовно.

Вскоре блогерша записала ещё несколько видео. В одном сообщила, что из-за шквала критики ей пришлось закрыть аккаунт, а в другом — извинилась перед всеми, начиная с полицейских. Её, якобы, охватил сильный стыд.

"Просто были эмоции", — сказала блогерша.

Ранее Лайф писал, что пьяный водитель без прав пытался дать взятку шаурмой инспекторам ДПС в Туве. После неудачных попыток накормить правоохранителей нарушитель предложил деньги, это тоже не сработало.