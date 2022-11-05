Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия вступят в НАТО настолько быстро, насколько справятся с выполнением условий Анкары. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трёхстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщили в канцелярии Эрдогана.

Столтенберг в соцсетях поблагодарил Эрдогана за его роль в зерновом коридоре и высказал мнение, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО сделает альянс крепче.

Уже 28 из 30 стран приняли положительное решение о приёме вышеуказанных стран в НАТО. Помимо Турции не согласовала этот вопрос Венгрия.