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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 00:34
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Эрдоган высказался о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: Сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от Турции

Швеция и Финляндия вступят в НАТО настолько быстро, насколько справятся с выполнением условий Анкары. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трёхстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщили в канцелярии Эрдогана.

Столтенберг в соцсетях поблагодарил Эрдогана за его роль в зерновом коридоре и высказал мнение, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО сделает альянс крепче.

Уже 28 из 30 стран приняли положительное решение о приёме вышеуказанных стран в НАТО. Помимо Турции не согласовала этот вопрос Венгрия.

Глава МИД Турции и генсек НАТО прилюдно устроили спор
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Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что НАТО при планировании оборонной стратегии может столкнуться со сложностями, если Хельсинки и Стокгольм одновременно не станут частью военного альянса.

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Gettyimages

Анатолий Симоненко
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