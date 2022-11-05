Магкеев отреагировал на слова Баринова о равнодушии игроков "Локомотива"

Возможно, капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил о равнодушии игроков к судьбе команды, будучи на эмоциях. Так в разговоре со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал резкие слова коллеги защитник команды Станислав Магкеев, имея в виду заявление Баринова, что членам команды безразлично происходящее в "Локомотиве".

"Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробностей не раскрою. Они останутся между нами", — заявил Магкеев.

Он заверил, что все в команде заряжены на борьбу с "Зенитом" и на выживание. А ещё заявил, что игроки пытаются исправить ситуацию и постараются сделать всё, чтобы вернуть клуб на прежние позиции, где его привыкли видеть болельщики.