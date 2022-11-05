Магкеев отреагировал на слова Баринова о равнодушии игроков "Локомотива"
Магкеев — о словах Баринова: Я бы не давал такое интервью
Возможно, капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил о равнодушии игроков к судьбе команды, будучи на эмоциях. Так в разговоре со "Спорт-Экспрессом" прокомментировал резкие слова коллеги защитник команды Станислав Магкеев, имея в виду заявление Баринова, что членам команды безразлично происходящее в "Локомотиве".
"Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях... Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробностей не раскрою. Они останутся между нами", — заявил Магкеев.
Он заверил, что все в команде заряжены на борьбу с "Зенитом" и на выживание. А ещё заявил, что игроки пытаются исправить ситуацию и постараются сделать всё, чтобы вернуть клуб на прежние позиции, где его привыкли видеть болельщики.
Ранее экс-вратарь сборной РФ Владимир Габулов оценил действия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который справился с выходом один на один во время матча 15-го тура РПЛ против "Локомотива".
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