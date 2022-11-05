В "Зените" отреагировали на слухи о возможной покупке Хайкина
Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг слухи об интересе клуба к Хайкину
"Зенит" не заинтересован во вратаре "Будё-Глимта" Никите Хайкине, который объявил об уходе из своего клуба до окончания действия контракта. Об этом в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
"У Хайкина заканчивается контракт с "Будё-Глимтом"? Знаем. Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся. Вброс ли это? Вброс", — пояснил Медведев.
Ранее президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что французского баскетболиста Тома Эртеля навсегда отстранили от игры в национальной сборной после того, как он подписал контракт с российским "Зенитом".
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