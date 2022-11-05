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4 ноября, 21:21

В "Зените" отреагировали на слухи о возможной покупке Хайкина

Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг слухи об интересе клуба к Хайкину

"Зенит" не заинтересован во вратаре "Будё-Глимта" Никите Хайкине, который объявил об уходе из своего клуба до окончания действия контракта. Об этом в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

"У Хайкина заканчивается контракт с "Будё-Глимтом"? Знаем. Интересовались ли мы игроком? Мы не интересовались и не интересуемся. Вброс ли это? Вброс", — пояснил Медведев.

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Gettyimages

Анатолий Симоненко

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