"Уничтожают свободу слова": Маск пожаловался на падение выручки Twitter

У социальной сети Twitter сильно упала выручка. Об этом заявил новый владелец компании Илон Маск. Причиной он назвал чрезмерное давление активистов-общественников на рекламодателей.

"Twitter пережил значительное падение выручки из-за того, что группы активистов оказывают давление на рекламодателей", — написал Маск в соцсети.

До этого несколько крупных рекламодателей уже объявили о том, что приостанавливают рекламу в "Твиттере" после перехода компании под контроль Маска. В свою очередь, новый владелец заявил, что компания старалась "успокоить" активистов и, вопреки опасениям, ничего не стала менять в политике модерации контента.

"Мы сделали всё, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке", — добавил бизнесмен.