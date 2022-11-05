"Уничтожают свободу слова": Маск пожаловался на падение выручки Twitter
Маск заявил, что Twitter теряет деньги из-за давления на рекламодателей
У социальной сети Twitter сильно упала выручка. Об этом заявил новый владелец компании Илон Маск. Причиной он назвал чрезмерное давление активистов-общественников на рекламодателей.
"Twitter пережил значительное падение выручки из-за того, что группы активистов оказывают давление на рекламодателей", — написал Маск в соцсети.
До этого несколько крупных рекламодателей уже объявили о том, что приостанавливают рекламу в "Твиттере" после перехода компании под контроль Маска. В свою очередь, новый владелец заявил, что компания старалась "успокоить" активистов и, вопреки опасениям, ничего не стала менять в политике модерации контента.
"Мы сделали всё, чтобы успокоить активистов... Они уничтожают свободу слова в Америке", — добавил бизнесмен.
Ранее Лайф писал, что Маск задумался о введении платы за сообщения в "Твиттере". Согласно его задумке, пользователи за символическую сумму могли бы общаться со знаменитостями.
ТАСС / Zuma / Clermont Ferrand