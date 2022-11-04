На Украине отключилось 1300 терминалов Starlink
CNN: Из-за неуплаты на Украине перестали работать 1300 терминалов Starlink
Нехватка денег у Киева привела к отключению на Украине 1300 терминалов Starlink, обеспечивающих доступ к спутниковому интернету по системе компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, отключаться терминалы стали с 24 октября. Сам Маск ранее сообщал, что на Украине около 25 тысяч точек доступа Starlink. Обслуживание каждого из них стоит примерно 2,5 – 4,5 тысячи долларов.
Как отмечает CNN, хотя Маск и заявлял, что готов оплачивать работу терминалов на Украине, часть денег вносили власти этой страны. В последнее же время с этим появились сложности. Часть расходов на оплату услуг Starlink взяли на себя Лондон, Прага и Вашингтон, но денег всё равно не хватает.
В середине октября Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
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