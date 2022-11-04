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4 ноября, 20:23

В Тульской области опрокинулся автобус с 40 пассажирами

<p>Место аварии. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области</p>

Место аварии. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

В Тульской области 12 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Как сообщили в УМВД РФ по региону, это случилось в Богородицком районе у деревни Кузовки.

На 255-м километре автодороги М4 "Дон" опрокинулся автобус, который ехал из Рязани в Старый Оскол. В нём было 40 пассажиров и два водителя. По предварительным данным, причиной аварии стало столкновение с ограждением. Судя по фото, которые публикует ГУ МЧС РФ по региону, автобус лежит на разделительной полосе.

Место аварии. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Место аварии. Фото © ГУ МЧС РФ по Тульской области

Изначально УМВД сообщило о четырёх пострадавших, однако затем в областном Минздраве заявили, что их число выросло до 12.

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Как сообщал Лайф, ранее один пассажир погиб и девять пострадали при опрокидывании маршрутки на Киевском шоссе в Москве. Случилось это на 29-м километре около съезда к аэропорту Внуково.

Андрей Григорьев

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