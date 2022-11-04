Правительство ФРГ пожурило Меркель за расточительство

Немецкое правительство напомнило бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о необходимости не превышать дозволенные рамки на расходы, включая трату на проезд. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на доклад Минфина бюджетному комитету Бундестага. В документе также обозначено, что офис экс-канцлера не должен быть статусным, он необходим для выполнения "должностных обязанностей и постоянных обязательств". А в личных целях, равно как и для получения дополнительного дохода, его использовать нельзя.

Согласно документу, Меркель вправе рассчитывать на возмещение командировочных расходов, если она совершает поездку от имени и в интересах ФРГ. По информации журнала, Бундестаг недоволен большими тратами на содержание офиса Меркель с девятью сотрудниками. Правительственная коалиция хочет полностью распустить офис экс-канцлера Герхарда Шрёдера по причине его близости к России. Сам он подал иск в суд Берлина против так называемого обездвиживания его офиса.