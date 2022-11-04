НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 ноября, 19:38

"Мы — самые боеспособные": В Пентагоне заявили о превосходстве армии США

Замглавы Пентагона Каль: Никто не должен сомневаться, что США самые боеспособные

Ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что армия США — самая боеспособная в мире. С таким заявлением выступил на конференции в Институте Брукингса замминистра обороны США Колин Каль.

"Никто не должен сомневаться в том, что Соединённые Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", — подчеркнул Каль.

По его словам, данное утверждение не ставит под сомнение даже Китай. По мнению Каля, Пекин в курсе военного могущества Штатов.

США назвали Китай самым серьёзным политическим вызовом, а РФ — угрозой безопасности

США назвали Китай самым серьёзным политическим вызовом, а РФ — угрозой безопасности

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китаю и Соединённым Штатам нужно усилить партнёрские отношения, чтобы повысить устойчивость и определённость на фоне неспокойной ситуации в мире.

Обложка ©

Flickr / soldiersmediacenter

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров