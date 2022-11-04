"Мы — самые боеспособные": В Пентагоне заявили о превосходстве армии США

Ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что армия США — самая боеспособная в мире. С таким заявлением выступил на конференции в Институте Брукингса замминистра обороны США Колин Каль.

"Никто не должен сомневаться в том, что Соединённые Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", — подчеркнул Каль.

По его словам, данное утверждение не ставит под сомнение даже Китай. По мнению Каля, Пекин в курсе военного могущества Штатов.