"Мы — самые боеспособные": В Пентагоне заявили о превосходстве армии США
Замглавы Пентагона Каль: Никто не должен сомневаться, что США самые боеспособные
Ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что армия США — самая боеспособная в мире. С таким заявлением выступил на конференции в Институте Брукингса замминистра обороны США Колин Каль.
"Никто не должен сомневаться в том, что Соединённые Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", — подчеркнул Каль.
По его словам, данное утверждение не ставит под сомнение даже Китай. По мнению Каля, Пекин в курсе военного могущества Штатов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китаю и Соединённым Штатам нужно усилить партнёрские отношения, чтобы повысить устойчивость и определённость на фоне неспокойной ситуации в мире.
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