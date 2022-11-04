Минобороны: Террористы в Сирии готовят атаку дронами на авиабазу Хмеймим

Российские военные получили данные о том, что в Сирии террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим с использованием беспилотников-камикадзе. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, атаку готовят боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская Партия Туркестана"*. Они намерены задействовать "беспилотные летательные аппараты в ударном оснащении и дроны-камикадзе".

По словам Егорова, эти беспилотники собирали в мастерских в районе населённого пункта Хербет-Эль-Джауз. Их много и они уже готовы к применению. Радиус действия таких устройств — до 70 километров.

"По вероятному замыслу террористов, большое количество БПЛА может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим", — пояснил генерал.

Если такая атака будет предпринята, она будет далеко не первой. Лайф рассказывал, что российским комплексам ПВО уже не раз приходилось сбивать беспилотники на подлёте к авиабазе.