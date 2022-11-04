На границе Белоруссии едва не завязался бой из-за украинцев на БТР

Украинские военные предприняли провокацию с использованием бронетехники на участке границы с Белоруссией. Об этом сообщил Государственный погранкомитет Белоруссии в телеграм-канале.

Украинский БТР-80 с группой вооружённых людей у границы с Белоруссией. Видео © Telegram / Пограничный комитет Беларуси

В ведомстве рассказали, что 29 октября украинский БТР-80 с группой вооружённых людей в форме был замечен камерами видеонаблюдения в пункте пропуска Глушкевичи. Боевая машина направлялась в сторону границы с Белоруссией, но остановилась перед украинскими инженерными заграждениями, после чего развернулась и уехала в обратную сторону.

"В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы республики заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы", — сказано в сообщении белорусского погранкомитета.