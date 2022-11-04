Власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Оппозиционная партия "Шор", которая проводит в Кишинёве массовые митинги и другие акции протеста, может быть в ближайшее время ликвидирована. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну.

"Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. Если же такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", — сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Оппозиционная партия "Шор" с Партией коммунистов Молдавии (ПКРМ) проводит акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Власти же обвиняют партию в незаконном финансировании. Периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а её представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель партии Марина Таубер. Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил о вероятной ликвидации оппозиционной партии, если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось.

Ранее Лайф писал, что участники акции протеста в Кишинёве приняли резолюцию о создании народного правительства. Также митингующие заявили о создании народного трибунала, который должен "осудить беззаконие" президента страны Майи Санду и её правительства.