Экс-советник ЦРУ обвинил СМИ Америки в распространении лжи о Путине

Американские СМИ публикуют ложную информацию о заявлениях президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил экс-советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джеймс Рикардс в материале для The Daily Reckoning.

По его мнению, журналисты в Америке и Британии искажают слова главы российского государства про оружие массового поражения и тем самым проводят "психологическую операцию". Как подчеркнул Рикардс, в западных изданиях появляется информация о том, что Россия якобы намерена использовать на Украине "грязную бомбу".

"Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил", — отметил Рикардс.

Он добавил, что распространяют фейки спецслужбы США и Соединённого Королевства. Как утверждает автор статьи, этим регулярно занимаются ЦРУ и MI6, а лживая информация в итоге оказывается в Washington Post, New York Times и NBC News.