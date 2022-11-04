"Химки" победой над "Оренбургом" прервали 11-матчевую серию без побед

Подмосковные "Химки" прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ. Они обыграли "Оренбург" со счётом 2:0 в 16-м туре чемпионата России по футболу. Голы забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я минута).

У тренера "Химок" Спартака Гогниева трёхматчевая дисквалификация, поэтому на игре его не было. Под санкции наставник хозяев поля попал за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение. Вместо него с командой работал Георгий Джиоев. До этого у подмосковного клуба в РПЛ накопилось 11 матчей без побед — девять поражений и две ничьи. Клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Оренбург" с 22 очками располагается на восьмой строчке.