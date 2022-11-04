"Химки" победой над "Оренбургом" прервали 11-матчевую серию без побед
Подмосковные "Химки" прервали 11-матчевую серию без побед в РПЛ. Они обыграли "Оренбург" со счётом 2:0 в 16-м туре чемпионата России по футболу. Голы забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я минута).
У тренера "Химок" Спартака Гогниева трёхматчевая дисквалификация, поэтому на игре его не было. Под санкции наставник хозяев поля попал за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц встречи и неспортивное поведение. Вместо него с командой работал Георгий Джиоев. До этого у подмосковного клуба в РПЛ накопилось 11 матчей без побед — девять поражений и две ничьи. Клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Оренбург" с 22 очками располагается на восьмой строчке.
В следующем туре "Химки" примут "Сочи" 13 ноября, а оренбуржцы в тот же день дома сыграют против "Краснодара".
Как сообщал Лайф, ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск против футбольного клуба "Химки" о взыскании 6,2 миллиона рублей. Исковое заявление направило общество с ограниченной ответственностью "Випсервис трэвел".
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