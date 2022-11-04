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4 ноября, 20:09

В Москве годовалые близнецы два дня рыдали в квартире с умершим отцом

<p>Квартира, где плакали дети. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/mass-media/news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Квартира, где плакали дети. Фото © Прокуратура Москвы

В Москве двое маленьких детей — годовалые близнецы — два дня плакали в квартире после смерти отца. Сообщение о не умолкающих рыданиях в доме на Шоссейной улице поступило в экстренные службы столицы от соседей. Те пытались дозвониться и достучаться до хозяев квартиры, но всё было безуспешно. Так как дело происходило на первом этаже, удалось заглянуть в окно, после чего сразу была вызвана полиция.

"На кухне обнаружено тело 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, являющегося мужем хозяйки квартиры", — сообщает прокуратура Москвы.

Как сообщили Лайфу в экстренных службах, хозяйка квартиры, как оказалось, тоже была внутри, но в состоянии шока. Дверь спасателям пришлось вскрывать слесарными инструментами. Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей: 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения.

Двое последних — годовалые близняшки — и были дома, когда туда вошли полицейские. Малыши уже были в обессиленном состоянии. По предварительной информации, их отец был наркоманом, отчего, возможно, и умер, а мать впала в ступор. Прокуратура Москвы следит за разбирательствами по факту случившегося. В том числе, чтобы права и законные интересы детей были соблюдены, они были устроены.

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Ранее Лайф писал, что в Воронежской области 11-летний мальчик несколько дней жил в доме с трупом матери. В полицию 13 октября обратилась социальная служба. Её сотрудников встревожило, что ребёнок несколько дней не появляется в школе.

Арина Родионова

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