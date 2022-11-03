Что такое сеть Starlink и зачем она Украине На Украине работают более 20 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink. Проект финансируют США и Европа. Как это всё устроено? 3 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Схема работы Starlink

Главный принцип Starlink — свой собственный спутниковый Интернет, никакого провайдера, только ты и Илон Маск. Именно поэтому в России это официально невозможно — запрещено по действующему законодательству.

Терминалы Starlink

Пользователь покупает примерно за 500 долларов индивидуальный терминал в коробке как из-под пиццы. В ней находится спутниковая тарелка, и её надо поставить желательно где-нибудь на крыше дома, чтобы не мешали деревья, здания и прочее. Требуется как можно больше открытого неба. Помимо этого, в коробке роутер и блок питания.

Терминал Starlink. Фото © Shutterstock

Спутники Starlink

Тарелка автоматически подключается к ближайшему спутнику. Спутников на текущий момент (ноябрь 2022 года) в космосе более трёх тысяч. Они летают на высоте 550 километров, то есть почти в полтора раза дальше МКС (орбита МКС — чуть выше 400 километров).

На спутнике находится четыре антенны. Три из них передают сигнал на Землю, и лишь одна принимает информацию от пользователя. Таким образом, вниз изменение трафика может идти в несколько раз больше, чем наверх.

Спутники Starlink. Иллюстрация © Shutterstock

Спутник покрывает на Земле своим сигналом территорию радиусом около 950 километров. Само собой, он постоянно движется, и в зоне видимости терминала находится всего лишь чуть больше 4 минут. Когда он уходит из поля зрения, терминал мгновенно находит ему замену. При этом спутник одновременно обслуживает множество терминалов: от него исходит 24 луча, и каждый луч могут ловить несколько абонентов сразу. Как подсчитали в SpaceX, для хорошей скорости надо, чтобы спутник обслуживал не больше ста абонентов. То есть, в принципе, можно больше, но качество сигнала ухудшится.

Шлюзы Starlink

Но при этом система не может работать без ещё одного звена — наземной шлюзовой станции, по-английски gateway. То есть, если ты купил терминал, но поблизости нет такой станции, интернета от Илона Маска ты не получишь. Gateway чаще всего представляет собой собрание стоящих рядом восьми поворотных антенн (плюс одна запасная), накрытых специальными защитными колпаками. Через них идёт обмен данными между спутником и терминалом в обоих направлениях.

Эти антенны работают, можно сказать, по очереди: четыре из них поворачиваются к пролетающим над ними четырём разным спутникам, остальные четыре в это время возвращаются в исходное положение, чтобы начать ловить сигнал следующего пролетающего спутника.

Шлюзы Starlink. Фото © ТАСС / EPA / CAROLINE BLUMBERG

На сегодняшний день шлюзовые станции Starlink установлены более чем в трёх десятках стран. На Украине их нет, и там созвездиями Маска могут пользоваться только благодаря наличию гейтвея в соседней Польше, а также, например, в Румынии и Литве. И поэтому чем ближе к России, тем "старлинковская" связь на Украине хуже.

Система управления Starlink

Далее, у Starlink имеется наземный комплекс управления и сбора телеметрии. Это соединённые с гейтвеями станции, которые находятся в том числе в американском городе Брустере (штат Вашингтон), в аргентинской Кордове, на тихоокеанском острове Раротонга (в городе Аваруа) и в норвежском Тромсё.

И, наконец, у всего этого есть единый общий центр управления. Он выглядит как несколько огромных шкафов, в которых находятся серверы. Оттуда координируется работа всех шлюзовых станций и всех терминалов, там задаётся единое время. Благодаря центру управления, спутник переключается с одного шлюза на другой. Без него всё остальное и на Земле, и в космосе — "мёртвое" железо. Это сердце Starlink и самая засекреченная часть этой спутниковой системы.

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Находится этот центр управления, по некоторым данным, в городе Редмонде (штат Вашингтон). Но, по идее, должен быть и резервный центр, потому что, как правило, у других спутниковых систем он есть, и это логично.

Starlink на Украине

Дело в том, что до 24 февраля 2022 года украинские правительственные структуры вместе с военным ведомством в основном пользовались европейским спутником Ka-Sat. Но 24 февраля 2022 года расположенный в Италии центр управления этой спутниковой системой взломали. И в распоряжении украинского руководства оставались только гораздо менее удобные в практическом применении системы. Поэтому содействие Илона Маска было воспринято в Киеве как неоценимая услуга.

Возле украинского административного здания во Львове ящики с оборудованием для спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска Spacex. Фото © Shutterstock

В чём заключается содействие, вполне понятно: украинские военные обмениваются через спутники нужными им данными о расположении друг друга, о расположении сил противника и так далее. А, как пишет Forbes, некие "знакомые с ситуацией" источники в США утверждают, что спутники Starlink используются украинской стороной для голосовой связи в местах ведения боёв, а кроме того, для управления дронами, которые снимают видео на территории боевых действий, и по этим видео ВСУ рассчитывают свою тактику.

С использованием Starlink на поле боя есть некоторые трудности. К примеру, пользовательские тарелки изначально созданы как стационарные, то есть они не предназначены для того, чтобы с ними передвигаться. Впрочем, Илон Маск уже предлагает всем желающим новые тарелки — как заявлено, для автодомов и вообще для всего, что движется: у них более широкая зона обзора и они лучше приспособлены к суровым условиям.

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Авторы Адель Романенкова