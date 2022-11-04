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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 20:39
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Пушилин допустил скорое освобождение Майорска

Пушилин: Войска начали продвижение в районе Майорска и Первомайского

В Донецкой Народной Республике российские войска начали продвижение в районе посёлка Майорск и села Первомайское. Майорск вскоре может быть освобождён. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин допустил скорое освобождение Майорска. Видео © Telegram / Денис Пушилин

"Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали. И я думаю, очень скоро Майорск будет освобождён. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", — сказал Пушилин на видео, которое опубликовал в телеграм-канале.

В целом же ситуацию на линии соприкосновения глава ДНР назвал стабильно тяжёлой, но российские войска "всё равно двигаются вперёд".

Пушилин рассказал о боях за Павловку на Угледарском направлении
Пушилин рассказал о боях за Павловку на Угледарском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

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Telegram / Денис Пушилин

Андрей Григорьев
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