Пушилин допустил скорое освобождение Майорска
Пушилин: Войска начали продвижение в районе Майорска и Первомайского
В Донецкой Народной Республике российские войска начали продвижение в районе посёлка Майорск и села Первомайское. Майорск вскоре может быть освобождён. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин допустил скорое освобождение Майорска. Видео © Telegram / Денис Пушилин
"Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали. И я думаю, очень скоро Майорск будет освобождён. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", — сказал Пушилин на видео, которое опубликовал в телеграм-канале.
В целом же ситуацию на линии соприкосновения глава ДНР назвал стабильно тяжёлой, но российские войска "всё равно двигаются вперёд".
Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе наступления на Южно-Донецком направлении захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Штурмовые отряды войск РФ продвинулись в глубину обороны ВСУ более чем на три километра. В итоге нашим бойцам удалось выйти на окраины посёлка Павловка и уничтожить более 100 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.
Telegram / Денис Пушилин