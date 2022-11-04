В Донецкой Народной Республике российские войска начали продвижение в районе посёлка Майорск и села Первомайское. Майорск вскоре может быть освобождён. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин допустил скорое освобождение Майорска. Видео © Telegram / Денис Пушилин

"Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали. И я думаю, очень скоро Майорск будет освобождён. Также удачно отрабатывает 11-й полк "Сомали" по направлению Первомайского", — сказал Пушилин на видео, которое опубликовал в телеграм-канале.

В целом же ситуацию на линии соприкосновения глава ДНР назвал стабильно тяжёлой, но российские войска "всё равно двигаются вперёд".