"И так без остановки": На складе ВСУ в Донбассе началась детонация снарядов

В городе Покровск, который находится на территории Донецкой Народной Республики, но остаётся под контролем Киева, после мощных взрывов началась детонация снарядов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на местные власти.

После мощных взрывов в Покровске началась детонация снарядов. Видео © Telegram / "Политика страны"

"Местные власти заявляют, что взрывы в Покровске — это детонация снарядов. Жителей просят не покидать укрытий", — пишет telegram-канал "Политика страны".

Огромное зарево над городом видно и на публикуемых очевидцами фото. Местные паблики размещают и видео, где слышны громкие удары взрывов.

"И вот так просто без остановки", — комментирует местная жительница звуки взрывов на снятом ею видео.