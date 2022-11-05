В Германии призвали отремонтировать "Северные потоки" и снять санкции с России

Трубопроводы "Северный поток" необходимо отремонтировать и пустить по ним газ. С таким заявлением выступила фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, призвав также отменить санкции против Москвы. Подобные тезисы партия изложила в программном документе, представленном для рассмотрения участникам трёхдневного заседания в Оберхофе, пишет ДПА.

Фракция вновь подчеркнула, что санкции наносят вред ФРГ, и заявила о необходимости усилить дипломатические действия, чтобы быть в состоянии вновь получать газ из России по выгодным ценам через "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Впереди нас ждёт катастрофический экономический и социальный кризис, который по большей степени связан с созданными внутри страны искусственными причинами", — говорится в документе АдГ.