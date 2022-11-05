Байден признал проблемы с поставкой Javelin Украине из-за нехватки чипов

У США были проблемы с поставкой Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в Калифорнии, где выступал с речью о развитии производства полупроводников.

"Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов", — поведал Байден собравшимся в ходе трансляции, которую вели американские телеканалы.

Как подчеркнул Байден, расширение выпуска полупроводников — вопрос нацбезопасности. Нужны они не только для выпуска Javelin, но и для производства другого оружия, отметил президент США.