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4 ноября, 21:56

Байден признал проблемы с поставкой Javelin Украине из-за нехватки чипов

У США были проблемы с поставкой Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в Калифорнии, где выступал с речью о развитии производства полупроводников.

"Ранее в этом году я был на заводе Lockheed Martin в Алабаме, где делают ракеты Javelin. Угадайте, что? У нас были проблемы с поставкой ракет Javelin Украине, потому что у них не было чипов. У них не было компьютерных чипов", — поведал Байден собравшимся в ходе трансляции, которую вели американские телеканалы.

Как подчеркнул Байден, расширение выпуска полупроводников — вопрос нацбезопасности. Нужны они не только для выпуска Javelin, но и для производства другого оружия, отметил президент США.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о слабых местах американских Javelin и М777, захваченных на Украине. По его словам, американский противотанковый ракетный комплекс не так хорош, как этого хотят его продавцы.

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ТАСС / AP / Evan Vucci

Андрей Григорьев

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