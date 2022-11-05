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Регион
Опубликовано 4 ноября 2022, 22:43
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Наступление ВСУ у Сватова "жёстко остановлено"

Командир "Ахмата" Алаудинов: Ситуация в зоне Сватово – Кременная стабилизировалась

В Луганской Народной Республике обстановка на поле боя на участке Сватово – Кременная стабилизировалась. Об этом заявил замкомандующего 2-го армейского корпуса управления Народной милиции ЛНР, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"На данный момент ситуация в зоне Сватово – Кременная стабилизировалась", — приводит его слова РИА "Новости".

Алаудинов добавил, что на тот участок переброшено необходимое количество сил и средств российских военных. В частности, продолжают поступать добровольческие отряды из Чечни.

"На данный момент продвижение противника жёстко остановлено. Ведётся детальная работа по выявлению и уничтожению противника на участке Сватово – Кременная – Чернопоповка", сказал собеседник агентства.

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А в ДНР, как рассказывал Лайф, вскоре может быть освобождён посёлок Майорск. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев
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