"К этому идёт": В США заявили о возможной отправке войск на Украину
Полковник Макгрегор: Байден может ввести войска на Украину без согласия Конгресса
Президент США Джо Байден может без одобрения Конгресса отправить войска на Украину. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"К сожалению, я считаю, что сейчас идёт активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идёт", — заявил он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Макгрегор считает, что Байден может решиться обойтись без санкции со стороны Конгресса, так как имеет такую юридическую возможность. Как отметил экс-советник главы Пентагона, американцы "со времён Франклина Рузвельта" живут в стране c президентской формой правления.
"Это одна из трагедий Соединённых Штатов", — сказал Макгрегор.
Как сообщал Лайф, США решили выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Войдут в него в том числе ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE.
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