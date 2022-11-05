"К этому идёт": В США заявили о возможной отправке войск на Украину

Президент США Джо Байден может без одобрения Конгресса отправить войска на Украину. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"К сожалению, я считаю, что сейчас идёт активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идёт", — заявил он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Макгрегор считает, что Байден может решиться обойтись без санкции со стороны Конгресса, так как имеет такую юридическую возможность. Как отметил экс-советник главы Пентагона, американцы "со времён Франклина Рузвельта" живут в стране c президентской формой правления.

"Это одна из трагедий Соединённых Штатов", — сказал Макгрегор.