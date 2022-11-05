Антонов заявил, что США не смогут истощить Россию помощью Украине
Соединённые Штаты не смогут истощить Россию, оказывая Украине военную помощь. Западу нужно переходить к переговорам, а не накачивать Киев оружием. Об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнёры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя", — сказал Антонов.
Он добавил, что США тратят всё больше сил и средств. Теперь перешли уже к подтягиванию к российским границам военных сил. Посол отметил, что ситуация "складывается крайне тревожная".
Как рассказывал Лайф, Соединённые Штаты Америки выделяют Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз его объём составляет 400 миллионов долларов.