Антонов заявил, что США не смогут истощить Россию помощью Украине

Соединённые Штаты не смогут истощить Россию, оказывая Украине военную помощь. Западу нужно переходить к переговорам, а не накачивать Киев оружием. Об этом заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Хотелось бы подчеркнуть, что наши так называемые партнёры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя", — сказал Антонов.

Он добавил, что США тратят всё больше сил и средств. Теперь перешли уже к подтягиванию к российским границам военных сил. Посол отметил, что ситуация "складывается крайне тревожная".