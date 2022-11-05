Сотрудников Twitter начали массово увольнять

В пятницу, 4 ноября, в американской компании Twitter, новым руководителем которой стал бизнесмен Илон Маск, начались сокращения штата. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По информации телеканала, утром некоторые сотрудники получили уведомления об увольнении. Причём речь идёт о людях из разных отделов, в том числе отвечающих за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности.

Некоторые сотрудники сообщили в соцсетях, что их лишили доступа к корпоративной электронной почте, что косвенно может указывать на их увольнение. Пока не ясно, сколько в итоге сотрудников Twitter останутся без работы. В штат компании входит около семи с половиной тысяч человек.