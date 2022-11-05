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Регион
Опубликовано 5 ноября 2022, 06:46

В Таиланде заявили о желании видеть Путина на саммите АТЭС

Посол Таиланда: Путина хотели бы видеть на саммите АТЭС

Власти Таиланда хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин приехал на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. Встреча запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.

В интервью ТАСС дипломат отметил, что пока список участников не подтверждён. Власти Таиланда ожидают официальных ответов из разных стран.

"Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждём возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами", — сказал дипломат.

АТЭС включает 19 стран и две территории. Помимо Таиланда и России в состав входят Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Вьетнам, Перу, Гонконг и Тайвань.

Байден не исключил возможность встречи с Путиным на полях саммитов G20 или АТЭС
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В Кремле пока не сообщали, поедет ли президент РФ на саммит АТЭС. Не решён и вопрос о поездке Путина на саммит G20, который состоится чуть раньше. Но в том или ином формате российская сторона примет участие в форуме.

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kremin.ru

Андрей Григорьев
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