В Таиланде заявили о желании видеть Путина на саммите АТЭС

Власти Таиланда хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин приехал на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. Встреча запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.

В интервью ТАСС дипломат отметил, что пока список участников не подтверждён. Власти Таиланда ожидают официальных ответов из разных стран.

"Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждём возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами", — сказал дипломат.

АТЭС включает 19 стран и две территории. Помимо Таиланда и России в состав входят Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Вьетнам, Перу, Гонконг и Тайвань.