В Таиланде заявили о желании видеть Путина на саммите АТЭС
Посол Таиланда: Путина хотели бы видеть на саммите АТЭС
Власти Таиланда хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин приехал на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. Встреча запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
В интервью ТАСС дипломат отметил, что пока список участников не подтверждён. Власти Таиланда ожидают официальных ответов из разных стран.
"Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждём возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами", — сказал дипломат.
АТЭС включает 19 стран и две территории. Помимо Таиланда и России в состав входят Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея, Япония, Китай, Мексика, Папуа – Новая Гвинея, Чили, Вьетнам, Перу, Гонконг и Тайвань.
В Кремле пока не сообщали, поедет ли президент РФ на саммит АТЭС. Не решён и вопрос о поездке Путина на саммит G20, который состоится чуть раньше. Но в том или ином формате российская сторона примет участие в форуме.
kremin.ru