Юрист пояснила, когда россиянам разрешат жарить шашлыки у дома

Разрешение жарить шашлыки на мангале не в 25 метрах от дома, а всего лишь в пяти вступит в силу в марте следующего года. Такое пояснение дала адвокат юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Ирина Каплун. По её словам, послабления связаны с тем, что дачники много раз жаловались на недостаток места, ведь размер среднестатистического дачного участка составляет шесть соток.

"Новая редакция правил вводит порядок использования открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках. Она устанавливает, что место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек", — рассказала Каплун агентству "Прайм".

Пятиметровая удалённость огня от дома разрешена при соблюдении нескольких правил: необходимо использовать ёмкость металлическую или выполненную из негорючих материалов. Сжигать сухую листву можно на расстоянии до семи с половиной метров от построек. При этом размер штрафов за нарушения остался неизменным — две – четыре тысячи рублей.