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5 ноября, 02:32

"Зашивали резаную рану": Актёр из "Кухни" поделился "кровавой историей" со съёмок

Актёр "Кухни" Лавыгин рассказал, как чуть не отрезал себе палец на съёмках

<p>Актёры Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин (слева направо). Фото © Агентство "Москва"</p>

Актёры Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин (слева направо). Фото © Агентство "Москва"

Актёр Сергей Лавыгин рассказал, как чуть не отрезал себе палец во время съёмок. Это произошло во время работы над спин-оффом сериала "Кухня" — "#СеняФедя". В кадре Лавыгин мастерски управлялся с готовкой блюд, а вот в жизни всё обстояло иначе.

"Был один случай, который мы назвали "день длинного ножа". Тогда дважды за смену на площадку приезжала скорая помощь", — приводит слова Лавыгина сайт kp.ru.

Сергей поведал, что его коллега Михаил Тарабукин случайно получил колотую рану на ноге, а ему самому зашивали резаную рану на руке, которую он нанёс себе по невнимательности. Актёр признался, что до сих пор не чувствует большой палец на левой руке.

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А ранее в Сети появилась информация о том, что в Москве госпитализирован народный артист России Дмитрий Назаров, также сыгравший в "Кухне". Артист обратился в один из столичных кардиоцентров.

Анатолий Симоненко

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