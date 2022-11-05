"Зашивали резаную рану": Актёр из "Кухни" поделился "кровавой историей" со съёмок

Актёр Сергей Лавыгин рассказал, как чуть не отрезал себе палец во время съёмок. Это произошло во время работы над спин-оффом сериала "Кухня" — "#СеняФедя". В кадре Лавыгин мастерски управлялся с готовкой блюд, а вот в жизни всё обстояло иначе.

"Был один случай, который мы назвали "день длинного ножа". Тогда дважды за смену на площадку приезжала скорая помощь", — приводит слова Лавыгина сайт kp.ru.

Сергей поведал, что его коллега Михаил Тарабукин случайно получил колотую рану на ноге, а ему самому зашивали резаную рану на руке, которую он нанёс себе по невнимательности. Актёр признался, что до сих пор не чувствует большой палец на левой руке.