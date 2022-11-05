"Лжёт, выдумывает": В США назвали Байдена недееспособным из-за "разложения мозга"

"Недееспособный" президент США Джо Байден в последнее время то и делает, что "несёт чушь". Об этом заявила автор портала American Thinker Андреа Уидбург. Она назвала американского лидера "прогнившим" и призвала к его отставке.

"В последние пару дней мы увидели, что мозг Байдена разлагается, в то время как его тело продолжает жить. Говоря в микрофон в режиме реального времени, он лжёт, выдумывает факты из "собственной жизни" и несёт непонятную чушь", — заявила Уидбург.

Надежды демократов на сохранение контроля над Палатой представителей тщетны, положение партии выступления Байдена только усугубляют, считает обозреватель.

Возмущённая аналитик отмечает, что, просматривая новости, она поняла, что не было ни одной оплошности, лжи или бессвязной речи президента, которая заслуживала бы отдельного поста. Вместо этого, по её мнению, внимания заслуживает совокупность всех этих моментов. Она считает, что Байден больше не может выступать на публике, и приводит цитаты, доказывающие её утверждение.