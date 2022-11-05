Адвокат напомнил, кому из россиян положены бесплатные участки земли

Бесплатный участок земли россияне могут получить по нескольким основаниям. Право на это имеют граждане с тремя и более детьми и по специальным программам, например "Дальневосточный гектар" или "Арктический гектар", а также из перечня, предусмотренного региональным законодательством. Об этом рассказал адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко.

Так, на основании права постоянного бессрочного пользования земля предоставляется органам власти и местного самоуправления, казённым предприятиям, муниципальным и госучреждениям и другим связанным с государством структурам, отметил Стаценко в беседе с агентством "Прайм".

В безвозмездное пользование землю могут получить коренные малочисленные народы Сибири, Севера, Дальнего Востока, садоводческие и огороднические товарищества, НКО, занимающиеся жилищным строительством, и другие граждане, чья деятельность связана с сельским хозяйством. А также работники транспорта, лесного комплекса, охотничьего хозяйства и учреждений, управляющих заповедниками и национальными парками.

"Есть и другие категории граждан, которые могут рассчитывать на земельный участок в случаях, предусмотренных региональным законодательством", — заключил юрист.