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5 ноября, 01:23

В США подсчитали, во сколько стране каждый час обходится содержание Украины

Экс-советник Трампа Келлог: США выделяют Украине $2,5 млн в час

Каждый час Америка тратит на помощь Украине около 2,5 миллиона долларов. Такие данные представил в эфире Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

"Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. Большая цифра. Если представить её в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчётности", — заявил Келлог.

Он также привёл результаты исследования Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине в два раза больше средств, чем все европейские страны. По мнению генерала, руководству страны необходимо провести разговор с американцами и рассказать, что США делают на Украине, должны ли Штаты там быть и какой исход событий предполагается как наиболее благоприятный.

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Напомним, что ранее Америка решила выделить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. В том числе в этом пакете окажутся ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE.

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Youtube / Fox Business

Анатолий Симоненко

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