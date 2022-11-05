В США подсчитали, во сколько стране каждый час обходится содержание Украины

Каждый час Америка тратит на помощь Украине около 2,5 миллиона долларов. Такие данные представил в эфире Fox News генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

"Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. Большая цифра. Если представить её в почасовом выражении, то получится, что США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И опять-таки без какой-либо подотчётности", — заявил Келлог.

Он также привёл результаты исследования Кильского института мировой экономики, согласно которому США выделяют Украине в два раза больше средств, чем все европейские страны. По мнению генерала, руководству страны необходимо провести разговор с американцами и рассказать, что США делают на Украине, должны ли Штаты там быть и какой исход событий предполагается как наиболее благоприятный.