Германия выступила против российского проекта о борьбе с героизацией нацизма

В ООН Третий комитет Генассамблеи принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и "другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма". Голосование по этому документу проходит ежегодно.

В документе обозначен призыв к странам принять меры, "с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений".

В этом году за проект проголосовало 106 стран. Среди тех, кто был против, оказались США и Украина, но это обычное дело. Однако наряду с ними не поддержали документ Италия, Австрия и Германия.

"На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств – членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма", — прокомментировал это замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.