Власти Словакии забеспокоились из-за роста пророссийских настроений

Российскую позицию по Украине стали всё больше поддерживать в Словакии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило. Он заявил, что в начале российской военной спецоперации количество пророссийских и проукраинских сообщений в Сети было примерно одинаковым.

"Но в течение нескольких месяцев ситуация изменилась. Пророссийские сообщения в Facebook* преобладали всё больше и больше", — отметил Мило.

Он счёл это результатом "кампании по дезинформации". А также заявил, что в связи с этим возглавляемый им центр хочет приобрести аналитическое программное обеспечение для выявления "информационных операций".

Как сообщал Лайф, ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо обвинил Запад в безумии из-за санкций против России. По мнению политика, попытки давления больше бьют не по ней, а по таким государствам, как его родина.