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5 ноября, 00:06

Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать к Новому году

Экономист Долгова: К Новому году могут подорожать товары с ограниченным сроком годности

К Новому году в России вырастут не только тарифы в сфере ЖКХ, но и цены на ряд товаров. На какие именно — рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В интервью агентству "Прайм" она напомнила, что индексация тарифов ЖКХ намечена на 1 декабря — и это отразится на других ценах.

"Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены ещё в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года", — сказала Долгова.

Она назвала ещё одну возможную причину роста цен в декабре — проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истёкшим сроком годности или незаконно введённой в оборот. Как считает экономист, есть вероятность, что продавцы заранее повысят цены на такие товары (молочную продукцию, минеральную и газированную воду, пиво, сидр, сигареты, сигары и т.п.), чтобы снизить свои потери.

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Ранее Лайф сообщал, что россиянам посоветовали заранее купить продукты к Новому году. пока не подскочили цены.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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