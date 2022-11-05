Россиянам рассказали, какие товары могут подорожать к Новому году

К Новому году в России вырастут не только тарифы в сфере ЖКХ, но и цены на ряд товаров. На какие именно — рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В интервью агентству "Прайм" она напомнила, что индексация тарифов ЖКХ намечена на 1 декабря — и это отразится на других ценах.

"Основываясь на прошлом опыте изменения цен в преддверии повышения ставок НДС, можно предположить, что продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены ещё в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года", — сказала Долгова.

Она назвала ещё одну возможную причину роста цен в декабре — проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истёкшим сроком годности или незаконно введённой в оборот. Как считает экономист, есть вероятность, что продавцы заранее повысят цены на такие товары (молочную продукцию, минеральную и газированную воду, пиво, сидр, сигареты, сигары и т.п.), чтобы снизить свои потери.