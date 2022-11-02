Цена бензина и дизеля на заправках удивит автомобилистов: Сколько будет стоить топливо на АЗС Цены на бензин и дизель побили рекорды на бирже. Чем необычна сложившаяся ситуация на рынке и какие виды топлива больше всего подорожают в ближайшие недели? 2 ноября, 01:40 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В октябре биржевая стоимость бензина марки АИ-92 упала на 9%, достигнув минимальных значений с 2016 года. А цена на дизельное топливо, наоборот, побила рекорд трижды за прошедший месяц. В результате оптовые цены на дизель стали выше, чем на бензин, уже почти в два раза. Схожая динамика наблюдается и в рознице.

— Нетипичная ситуация, но вполне объяснимая. Из-за антироссийских санкций запасы топлива остаются на внутреннем рынке. Это способствует снижению цен на опте и небольшому снижению цен на бензин. Плюс наблюдается кризис на автомобильном рынке. Цены на машины резко выросли. К тому же их просто нет в наличии у дилеров, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что касается дизеля, то он, наоборот, дорожает. Повышение цен вызвано закупками, которые делает Европа в ожидании эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

По мнению Владислава Антонова, такая ситуация может сохраниться до декабря, пока Европа окончательно не откажется от нефти и нефтепродуктов. Здесь ещё неясно, смогут ли G7 и ЕС ввести потолок на нефть и газ. Если введут, то неизвестно, каких уровней достигнет цена на нефть и бензин в мире.

— По крайней мере, в России с бензином должно быть всё хорошо. НПЗ увеличат переработку нефти и увеличат объёмы бензина, чтобы избежать сильного повышения цен. На зависть энергодефицитным рынкам ЕС и США рост цен на топливо в России будет ниже инфляции, — считает Владислав Антонов.

Дизеля в нашей стране традиционно производилось меньше, чем потреблялось. Частично это замещалось импортом и производством смесей с авиатопливом. Но в 2022 году были приняты решения, которые такие суррогаты запретили. В результате дефицит дизеля в РФ может достичь 20%, о чём ранее неоднократно предупреждали производители. Так охарактеризовал ситуацию на рынке руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

На фоне тенденции к дефициту во время высокого сезона потребления (осенне-зимний период) цены на дизель растут. По прогнозам Артёма Деева, вероятнее всего, что дизельное топливо продолжит дорожать, в то время как стоимость бензина останется на прежнем уровне до конца 2022 года.

— Бензина из России экспортировалось больше, чем дизеля, поэтому, когда весной этого года поставки за границу сократились, внутренний рынок оказался не в состоянии использовать весь этот объём. Естественно, цена на бензин снижалась быстрее, чем на дизельное топливо. Сейчас ситуация не сильно изменилась, только у дизеля появился дополнительный сезонный драйвер и внешние факторы подорожания. Он заключается в переходе на более дорогое зимнее дизельное топливо, у которого даже биржевая цена выше летней марки почти на 20%, — рассказал аналитик TeleTrade Алексей Фёдоров.

Что касается внешних факторов, то они сводятся к проблемам с наличием дизеля в мире. Дело в том, что запасы этого вида топлива в США находятся на самом низком уровне за последние 70 лет. Это очень опасная ситуация, из-за которой цены на американских заправках в конце октября снова начали расти.

Обстановка осложняется тем, что восполнить дефицит просто неоткуда, поэтому администрация Джо Байдена оказывается перед сложной дилеммой. Либо сокращать экспорт дизельного топлива из США и провоцировать рост цен за пределами страны, прежде всего в Европе, либо продолжать поддерживать другие страны американскими поставками, но терпеть рост цен на дизель в США.

— До промежуточных выборов в США 8 ноября администрация Байдена будет стараться усидеть на двух стульях, как делала это раньше. А вот после выборов, в случае ожидаемой всеми победы Республиканской партии, американские интересы могут быть выдвинуты на первый план и дизельное топливо в европейских странах может существенно подорожать, — отметил Алексей Фёдоров.

По его словам, для российского топливного рынка эти внешние тенденции малозначимы. По крайней мере до тех пор, пока ограничения на поставки топлива из России сохраняют на внутреннем рынке профицит. Но если республиканцы, получив контроль над Палатой представителей Конгресса США, окажутся более сговорчивыми, то выход на переговоры по Украине может довольно быстро привести к снятию части ограничений. Особенно по таким критически важным составляющим, как топливо.

В таком случае после привычной уже для России преимущественно нейтральной динамики в ноябре динамика розничных цен на бензин и дизельное топливо в декабре может быстро догнать годовой уровень инфляции в России в 13% или немного больше и приблизиться к уровню более высоких внешних цен.

— Раньше низкие акцизы делали выгодным производство зимнего дизеля путём смешивания летнего топлива с авиационным керосином. Но сейчас акцизы повышены, производителям стало невыгодно выпускать такие смеси — и образовался дефицит. Более того, часть зимнего топлива Россия направляет на экспорт. В результате в стране ситуация усугубляется ещё больше. Именно поэтому сейчас, когда потребление зимнего топлива растёт, цены на дизель увеличиваются: их поднимают ожидания высокого дефицита. Стоимость бензина при этом стабилизировалась: внутреннее потребление сокращается, а объёмы производства растут. Так что серьёзных оснований считать, что бензин будет дорожать в нашей стране, пока нет, — считает частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков Ждёте ли вы повышения цен на заправках? 0 Да, будет резкий рост Да, но в пределах инфляции Нет, бензин не подорожает Нет, бензин будет дешеветь

Авторы Нина Важдаева