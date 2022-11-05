В Костроме локализовали пожар в кафе "Полигон"

В Костроме локализован пожар, вспыхнувший в здании кафе "Полигон". Распространение огня удалось остановить на площади 3500 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

Если первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, то локализовать пожар удалось уже в 04:23. По предварительным данным, пострадало четыре человека. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Тушение осложняется тем, что может обрушиться кровля.