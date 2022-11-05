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5 ноября, 01:48

В Костроме локализовали пожар в кафе "Полигон"

В Костроме локализован пожар, вспыхнувший в здании кафе "Полигон". Распространение огня удалось остановить на площади 3500 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

В Костроме горит кафе "Полигон". Видео © LiFE

Если первое сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 02:37 мск, то локализовать пожар удалось уже в 04:23. По предварительным данным, пострадало четыре человека. Около 250 человек были эвакуированы из здания после прибытия первых пожарных расчётов. Тушение осложняется тем, что может обрушиться кровля.

Пожар произошёл в трёхэтажном здании в центре Москвы

Пожар произошёл в трёхэтажном здании в центре Москвы

Лайф рассказывал, что ранее в Санкт-Петербурге пожар на складе в посёлке Металлострой в Колпинском районе охватил 12 тысяч квадратных метров площади здания.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев

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