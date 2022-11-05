"Чем я других хуже?": Проклова прокомментировала свой внешний вид после инсульта
Проклова — о внешнем виде после инсульта: Я живой человек
69-летняя Елена Проклова после инсульта. Фото © Ntv.ru / Звёзды сошлись
69-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, появившаяся на публике измождённой после перенесённого инсульта, ответила на критику со стороны пользователей соцсетей. Она заверила, что выглядит неважно всего лишь из-за усталости.
"Ну, я же живой человек, могу и устать. Чем я других хуже-то? Но, вообще, я, конечно, удивлена, что выглядела не так", — сказала она в интервью Woman.ru.
Проклова добавила, что не болеет, серьёзных проблем у неё нет, а вот работы много.
"Наверное, устала в тот день чуть больше обычного, поэтому выглядела как-то не так", — оправдалась актриса.
Напомним, в январе 2022-го актриса попала в реанимацию после инсульта и провела в больнице около трёх недель. Теперь до конца жизни Проклова будет принимать медикаменты. Вернуться на сцену Елена Игоревна планирует 17 ноября.