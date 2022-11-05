"Чем я других хуже?": Проклова прокомментировала свой внешний вид после инсульта

69-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, появившаяся на публике измождённой после перенесённого инсульта, ответила на критику со стороны пользователей соцсетей. Она заверила, что выглядит неважно всего лишь из-за усталости.

"Ну, я же живой человек, могу и устать. Чем я других хуже-то? Но, вообще, я, конечно, удивлена, что выглядела не так", — сказала она в интервью Woman.ru.

Проклова добавила, что не болеет, серьёзных проблем у неё нет, а вот работы много.