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5 ноября, 01:37

"Чем я других хуже?": Проклова прокомментировала свой внешний вид после инсульта

Проклова — о внешнем виде после инсульта: Я живой человек

<p>69-летняя Елена Проклова после инсульта. Фото © <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/Zvezdy_soshlis/m61281/o707938/video/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ntv.ru / Звёзды сошлись</a></p>

69-летняя Елена Проклова после инсульта. Фото © Ntv.ru / Звёзды сошлись

69-летняя заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, появившаяся на публике измождённой после перенесённого инсульта, ответила на критику со стороны пользователей соцсетей. Она заверила, что выглядит неважно всего лишь из-за усталости.

"Ну, я же живой человек, могу и устать. Чем я других хуже-то? Но, вообще, я, конечно, удивлена, что выглядела не так", — сказала она в интервью Woman.ru.

Проклова добавила, что не болеет, серьёзных проблем у неё нет, а вот работы много.

"Наверное, устала в тот день чуть больше обычного, поэтому выглядела как-то не так", — оправдалась актриса.

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Напомним, в январе 2022-го актриса попала в реанимацию после инсульта и провела в больнице около трёх недель. Теперь до конца жизни Проклова будет принимать медикаменты. Вернуться на сцену Елена Игоревна планирует 17 ноября.

Анатолий Симоненко

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