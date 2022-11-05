Байден оговоркой отодвинул бизнес-планы General Motors на тысячу лет

Президент США Джо Байден вновь допустил ошибку во время публичного выступления. На встрече в Калифорнии он заявил, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдёт на электромобили к 3035 году. На самом же деле она планирует уложиться на тысячу лет раньше.

"Генеральный директор General Motors Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны... Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году", — заявил Байден в ходе выступления.