Байден оговоркой отодвинул бизнес-планы General Motors на тысячу лет
Байден ошибся и заявил, что General Motors перейдёт на электромобили к 3035 году
Президент США Джо Байден. Фото © Flickr / whitehouse
Президент США Джо Байден вновь допустил ошибку во время публичного выступления. На встрече в Калифорнии он заявил, что крупнейший автопроизводитель страны компания General Motors полностью перейдёт на электромобили к 3035 году. На самом же деле она планирует уложиться на тысячу лет раньше.
"Генеральный директор General Motors Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны... Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году", — заявил Байден в ходе выступления.
А перед этим он назвал гендиректора General Motors Мэри Барра именем Кони Баррет — судьи Верховного суда США. Правда, в том случае американский лидер сам заметил ошибку и успел исправить её.
Ранее Лайф писал, что Байден заявил о разговоре с открывшими инсулин учёными, которые умерли до его рождения. А до этого американский лидер перепутал Украину с Ираком и запутался, в какой стране умер его сын. Кстати, это была уже вторая оговорка о погибшем отпрыске, который на самом деле скончался в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга.