Изумрудное северное сияние увидели жители Камчатки
Жители сёл Каменское и Манилы Пенжинского района Камчатки увидели невероятно красивое северное сияние. Очевидцы запечатлели небесное свечение изумрудного цвета и опубликовали фото в Сети.
Как пишет агентство "Камчатка-информ", такое природное явление жители этих камчатских сёл могли наблюдать последний раз чуть больше года назад — в октябре 2021-го.
Спустя месяц, как сообщает агентство, красоту северного сияния смогли увидеть и жители Олюторского района. А в феврале полярное сияние вновь наблюдали жители Пенжинского района.
Полярное сияние, северное сияние (Aurora Borealis) — свечение верхних слоёв атмосферы из-за их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.
А ранее Лайф писал, что в конце октября северное сияние шокировало уральцев. Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями этого природного явления.