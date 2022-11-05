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5 ноября, 02:35

Изумрудное северное сияние увидели жители Камчатки

Жители сёл Каменское и Манилы Пенжинского района Камчатки увидели невероятно красивое северное сияние. Очевидцы запечатлели небесное свечение изумрудного цвета и опубликовали фото в Сети.

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Как пишет агентство "Камчатка-информ", такое природное явление жители этих камчатских сёл могли наблюдать последний раз чуть больше года назад — в октябре 2021-го.

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Спустя месяц, как сообщает агентство, красоту северного сияния смогли увидеть и жители Олюторского района. А в феврале полярное сияние вновь наблюдали жители Пенжинского района.

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Жители Камчатки запечатлели северное сияние. Фото © Камчатка-информ

Полярное сияние, северное сияние (Aurora Borealis) — свечение верхних слоёв атмосферы из-за их взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра.

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А ранее Лайф писал, что в конце октября северное сияние шокировало уральцев. Некоторые жители Свердловской области, в том числе города Серова, который находится на севере региона, стали свидетелями этого природного явления.

Обложка ©

Камчатка-информ

Арина Родионова

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